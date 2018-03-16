非洲鮮師「黑板手繪教Word」 學生現在有電腦用了！

非洲迦納熱血老師在黑板「手繪Word軟體介面」，教學生怎麼使用電腦，照片在網路上瘋傳。（擷取自Owura Kwadwo Hottish臉書）

2018-03-16 22:52

〔編譯羅綺／綜合報導〕非洲迦納一名老師因為沒有電腦可以教學，突發奇想直接在黑板上手繪Word軟體介面，向學生解釋、傳授操作方法，這張照片在網路上瘋傳，引起廣大討論，更有不少善心人士捐贈新電腦，現在這些學生們終於可以學習實體電腦的操作了。

根據CNN報導，這名手繪Word軟體介面的老師是阿卡多（Richard Appiah Akoto），任教於迦納南部瑟基耶杜梅斯縣（Sekyedumase）貝特納西中學（Betenase M/A Junior High School）。他拍下的照片在網路爆紅，引起微軟公司關注，提供阿卡多免費到新加坡參加教育者交換計畫（ Microsoft Educators Exchange），接受專業知識訓練。

阿卡多說，學校從2011年至今都沒有電腦，但是在國家考試中有一門必修科目是「資訊與通訊科技」，為了讓學生們取得相關知識，了解電腦的操作，他只好每一堂課都用粉筆在黑板畫出電腦界面，包括螢幕、鍵盤、滑鼠、工具列等等。

除了微軟，來自沙烏地阿拉伯的英國里茲大學（University of Leeds）統計系博士生阿哈爾錫（Amirah Alharthi）也贈送了一台筆記型電腦給貝特納西中學。他說，「這是給學生們的一個小禮物。我始終從伊斯蘭教的教義中了解到，知識對於自我的成長和人類的進步至關重要。這世界錯失了很多聰明的人，只因為他們沒有相同的機會與其他人競爭，這讓我非常難過」。

另外，首都阿克拉一間電腦學校NIIT，也捐了5台桌上型電腦及3箱電腦相關書籍，另外還給阿卡多老師一台個人筆電。NIIT公司經理庫瑪（Ashish Kumar）說，「我們深深被老師教學的決心及貢獻感動，所以決定盡我們所能幫助他們。」庫瑪和其他員工遠赴偏鄉瑟基耶杜梅斯縣，親自把電腦交到學生們手中。

有了新電腦後，阿卡多在臉書上貼出學生們跟新電腦的合照，並感謝所有捐獻者，「神會保佑大家」，他說。

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