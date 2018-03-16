超級小屁孩！ 9歲童聲稱在車站放炸彈 1分鐘就會爆炸

2018-03-16 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕超級小屁孩現身！南韓一名9歲男童向警方謊稱，他在京畿道龍仁市器興車站放了一個炸彈，1分鐘後就會爆炸，警方趕到現場搜索1小時毫無所獲，想詢問男童時竟發現他關掉手機拒接電話。

據《YTN》報導，南韓警方當時疏散車站並展開地毯式搜索，察覺可能是被耍了之後，當初報案的男童竟手機關機，只好透過電信營運商確認男童身分。

警方透露，小男孩聲稱他想拍攝一些影片上傳到YouTube，才會謊報自己放了炸彈。由於他年僅9歲，所以不會有任何刑事責任也不會被起訴。