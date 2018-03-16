德國孩童捐泰迪熊 為敘利亞難民受教權發聲

昨天德國柏林音樂廳外的階梯出現一片泰迪熊海，每一隻泰迪熊都代表1000名沒辦法受教育的敘利亞難民，這個活動由德國世界展望會（World Vision Germany）發起，為敘利亞難民的受教權發聲。（路透）

2018-03-16 15:40

［編譯羅綺／綜合報導］昨（15）日德國柏林音樂廳（Konzerthaus Berlin）外的階梯被滿滿的泰迪熊攻占，每一隻泰迪熊都代表1000名沒辦法受教育的敘利亞難民，這個活動由德國世界展望會（World Vision Germany）發起，為敘利亞難民的受教權發聲。

綜合媒體報導，德國世界展望會表示：「敘利亞內戰至今邁入第8年，有超過250萬名難民，其中約74萬人處在求學年紀卻無法接受教育。敘利亞內戰已造成數十萬人喪命，約1100萬人被迫逃離家園。」

這起活動受到許多民眾響應，德國的小朋友紛紛捐出自己的玩具，在柏林音樂廳的階梯上擺放泰迪熊，放眼望去階梯上一片泰迪熊海，總計共740隻。每一隻泰迪熊代表1000名未受教育的敘利亞難民孩童，他們許多人就住在敘利亞邊境附近的難民營中，飽受戰爭所苦。

一名11歲的女孩穆爾勒曼（Fee Muehlemann）也把泰迪熊放入成堆玩偶堆中，她表示：「我已經捐出一些舊玩具給附近的難民營，大家可以透過平常心對待、幫助他們了解日常生活狀況、為學齡孩童提供教育，對他們伸出援手。」