「人們說是被天使親吻！」美童患罕病 遭嘲笑是「臭鼬」

喬賽亞的白髮讓他常常遭受同齡孩子嘲笑是「臭鼬」。（圖擷自YouTube）

2018-03-16 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國有一個大家庭，近5代約40名家族成員皆罹患了一種罕見疾病，導致前額一小撮頭髮出現白髮的現象。而其中一名2歲兒童的白髮髮量卻爆多，因而遭到許多人嘲笑是「臭鼬」。

根據《每日郵報》報導，美國喬治亞州亞特蘭大34歲婦女巴恩斯（Latrece Barnes）表示，在她的家族成員裡，包括曾曾曾祖母、阿姨、叔叔，雙胞胎姊妹和她女兒都有出現這種情況。起初醫生懷疑是否罹患皮膚病，經檢查發現是患有「Poliosis」的罕見疾病，該病會導致頭髮天生缺乏色素，因而出現一小撮白髮的現象。

而巴恩斯的2歲兒子喬賽亞（Josiah Barnes），白髮髮量卻比其他家庭成員都還要多更多，因而有不少人會問巴恩斯「是不是幫他染頭髮？」。喬賽亞的白髮也讓他常常遭受同齡孩子嘲笑是「臭鼬」。對此巴恩斯認為此印記是幸運的象徵，「人們說這是被天使親吻」，堅信兒子長大後會因為自己與眾不同而感到驕傲。

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喬賽亞的白髮讓他常常遭受同齡孩子嘲笑是「臭鼬」。（圖擷自YouTube）