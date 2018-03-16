搭飛機升頭等艙？ 英作家：找「這部門」有效！

英國暢銷作家提莉分享，致電給航空公司的「收益管理」部門，便有很大的機率被升等成頭等艙。圖為示意圖。（法新社）

2018-03-16 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕不少人出國旅遊時喜歡追求更舒適的飛行體驗，以哩程點數兌換或多付錢都是將機位升級頭等艙的方法。英國暢銷作家提莉（Tilly Bagshawe）則指出，只要詢問航空公司的「收益管理」（revenue management）部門，就有很大的機率被升等，對此，維珍航空（Virgin Atlantic Airways）也給予肯定回覆。

綜合外媒報導，提莉除了是位暢銷作家，同時也是「空中飛人」，常搭飛機的她每年飛行約10萬英里（約16萬公里），日前她發現了航空公司的冷門部門「收益管理」，她指出，收益管理為航空公司的收入控管部門，主要是確保每一趟飛行都達到效益。

提莉分享，旅客可以於旅程前一天，致電航空公司詢問「請問是否有發佈哩程點數升等頭等艙的訊息？」，旁敲側擊詢問是否能升等為頭等艙，若對方回應「沒有」時，也不用心急，可將電話轉給收益管理部門，當客服人員表示頭等艙還有位置時，可進一步詢問「請問什麼時候會發佈升等訊息？」，直接詢問頭等艙是否有座位。

提莉透露，「坐過許多間航空公司的飛機，最常在維珍航空被升等」，她也提醒致電給航空公司時，一定要注意禮貌。對此，維珍航空發言人給了肯定答覆，透露公司每年都會釋出數千個座位給飛行俱樂部會員，不過每間航空制度不同，此方法僅供參考。