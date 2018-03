佛州槍擊案畫面曝光 配槍校警案發時「站在現場外」

2018-03-16 12:38

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州道格拉斯高中上月發生17死校園槍擊案,配槍校警彼得森(Scott Peterson)沒有在第一時間進入案發建築內阻止槍擊,遭外界批評為「懦夫」,但彼得森稱他當時以為槍響是在建築物外。如今監視錄影畫面曝光,證明彼得森趕到案發現場的建築物時,便一直站在外牆處,沒有進入現場。

綜合外電報導,佛州道格拉斯高中配槍校警彼得森,被指在槍擊案發生時沒有進入現場阻止槍擊,並遭外界稱為「懦夫」。彼得森則稱他當時接到「有鞭炮在鄰近的大樓施放」的錯誤消息,但聽到槍響後認為「槍響的來源在建築物外」,並按照訓練尋求掩護、評估大樓外的槍響狀態,也啟動「紅色警戒」封鎖校園。

據布勞沃德縣警長辦公室(Broward County Sheriff’s Office)15日發布的校園監視器畫面,可見彼得森和另一名員工在案發時,搭乘高爾夫球車趕往案發建築物,並站在建築物外數分鐘,沒有其他行動。警方稱,當彼得森站在建築物外時,裡面的現場正持續發生槍擊。

當地警長伊斯瑞(Scott Israel)則曾批評彼得森「清楚知道建築物內有槍手,但從來沒進入槍擊現場」,伊斯瑞並稱會進行內部調查確認警方在案發時的反應,警長辦公室也在發布監視器影片後表示,監視器畫面證明確實有必要進行內部調查。彼得森目前已辭職。

New surveillance video shows school resource officer outside during Parkland shooting https://t.co/oh6vUZfg0U pic.twitter.com/F2wd0qi5vv