佛州槍擊案畫面曝光 配槍校警案發時「站在現場外」

2018-03-16 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州道格拉斯高中上月發生17死校園槍擊案，配槍校警彼得森（Scott Peterson）沒有在第一時間進入案發建築內阻止槍擊，遭外界批評為「懦夫」，但彼得森稱他當時以為槍響是在建築物外。如今監視錄影畫面曝光，證明彼得森趕到案發現場的建築物時，便一直站在外牆處，沒有進入現場。

綜合外電報導，佛州道格拉斯高中配槍校警彼得森，被指在槍擊案發生時沒有進入現場阻止槍擊，並遭外界稱為「懦夫」。彼得森則稱他當時接到「有鞭炮在鄰近的大樓施放」的錯誤消息，但聽到槍響後認為「槍響的來源在建築物外」，並按照訓練尋求掩護、評估大樓外的槍響狀態，也啟動「紅色警戒」封鎖校園。

據布勞沃德縣警長辦公室（Broward County Sheriff’s Office）15日發布的校園監視器畫面，可見彼得森和另一名員工在案發時，搭乘高爾夫球車趕往案發建築物，並站在建築物外數分鐘，沒有其他行動。警方稱，當彼得森站在建築物外時，裡面的現場正持續發生槍擊。

當地警長伊斯瑞（Scott Israel）則曾批評彼得森「清楚知道建築物內有槍手，但從來沒進入槍擊現場」，伊斯瑞並稱會進行內部調查確認警方在案發時的反應，警長辦公室也在發布監視器影片後表示，監視器畫面證明確實有必要進行內部調查。彼得森目前已辭職。