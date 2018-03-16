《紐時》列「川金會」候選地 蒙古也入列！

2018-03-16 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普答應北韓領導人金正恩，就北韓無核化問題溝通後，預計將於5月舉行美國北韓領袖見面的「川金會」。外界紛紛猜測「川金會」的舉行地點，包括板門店、北韓首都平壤、美國首都華盛頓、南韓濟州島，和蒙古首都烏蘭巴托等地。

綜合媒體報導，日前北韓外相李勇浩赴瑞典會見瑞典外長瓦爾斯特倫（Margot Wallström），外界猜測，李勇浩此行可能包括討論是否將瑞典作為「川金會」的舉行地點。瑞典總理勒夫文也表示，願意將瑞典作為「川金會」的舉辦地。

《韓聯社》報導，「川金會」可能的舉行地點，包括瑞典、中國、板門店非軍事區和瑞士。《紐約時報》列出的選項另有北韓首都平壤、南韓濟州島、美國首都華盛頓、中國首都北京、俄國首都莫斯科，和蒙古首都烏蘭巴托。

紐時指出，蒙古和美國、北韓關係良好，蒙古前總統額勒貝格道爾吉（Tsakhia Elbegdorj），也在推特上支持「川金會」在烏蘭巴托舉行。