中國民眾上訪遭拒 政府大門前絕望割腕自殺

中國一名6旬老者在北京的國家信訪局想要上訪，卻遭工作人員拒於門外，絕望之下於大門口割腕自殺。（圖擷自呂動力@qqwweeldl推特）

2018-03-16 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名6旬老者，在中國人大、政協兩會召開的期間，於3月14日前往北京的國家信訪局想要上訪，卻遭工作人員拒於門外，絕望之下在大門口割腕自殺，隨後被送往醫院急救。

據《自由亞洲電台》報導，兩會期間中國各地民眾紛紛出發到北京上訪，地方政府四處攔截後仍有不少人抵達目的地。目擊者指出，3月14日下午2時左右，6旬老者突破阻礙衝入國家信訪局，出來後顯得很失望，沒多久就一個人走進旁邊的公廁裡。

目擊者透露，老者在廁所用刀割腕，接著走出來躺在信訪接待室的北門外，值班警察見狀連忙上前止血並協助通報救護車前來，醫護人員前來檢查後就將他送醫。

事實上，中國歷來兩會期間類似事件不斷，2009年有6名福州老人上訪不成喝農藥、2014年有河北民眾在天安門下服用安眠藥、2016年有女訪民在天安門廣場灌下農藥、2017年也有人在國家信訪局外想要持刀自殺。曾經前往北京上訪並試圖輕生的河南訪民指出，她在廁所喝藥後，竟然被逮捕並依擾亂公共秩序罪判刑2年。

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