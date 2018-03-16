佛州陸橋僅花6小時組裝 「加速施工」工法遭疑釀災

美國佛羅里達國際大學新架設的陸橋發生倒塌事故，以釀多人死傷。（路透）

2018-03-16 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達國際大學（Florida International University，FIU）一座新安裝的人行陸橋，週四下午1時30分突然崩塌，官方證實已有4人死亡，外媒指出，這座坍塌的陸橋是採用「加速橋梁施工」的工法，被懷疑可能是導致橋梁崩塌的原因之一。

綜合外媒報導，陸橋興建的地點為雙向6車道，車流量也大，不少行人常要冒著生命危險穿越馬路，該校學生過去曾多次請願，希望能在該處興建陸橋。校方在數月前開始興建人行陸橋，採用的是「加速橋梁施工（Accelerated Bridge Construction，ABC）」工法，可縮短施工期間阻礙交通的時間，不料最終竟發生倒塌意外。

所謂的ABC工法有別於傳統工法，先在他處進行橋梁主體興建，完成後再運至現場進行組裝，優點是可降低工安意外發生的機率，同時也能減少影響交通的時間。這次崩塌的天橋主體在上週六完成，並運至現場進行組裝，當時校方還曾大舉讚揚透過此工法僅耗時6小時就完成組裝。

報導指出，由於陸橋主樑尚未完工，僅以臨時支架支撐主體重量，校方預計在2019年全面完工並開放通行，沒想到組裝完成才5天就發生坍塌事故。

根據FIU公布的資訊，該陸橋建設費用為1420萬美元（約新台幣4.1億元），由美國運輸部投資，本應可承受5級颶風的強度，沒想到卻發生重大工安事故，至於相關建築工法是否與崩塌有直接關係，有關單位現已組成專案小組進行調查。