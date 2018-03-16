「全美電視台」是「假外媒」？ 中民主人士發起白宮請願調查

2018-03-16 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國第13屆全國人大會議期間，一位女記者因提出「冗長提問」被同業翻白眼的影片在網路爆紅，該女記者的身份為「全美電視台」（AMTV）女台長張慧君。但中國民運人士王丹指出，他在美國快20年，從沒聽過「全美電視台」，也有中國民主人士在白宮請願網站上，發起請願要求調查「全美電視台」。

據《自由亞洲電台》報導，中國第13屆全國人大會議期間提出「冗長提問」的女記者，被發現是「全美電視台」（AMTV）女台長張慧君。但張慧君在提問中以「我們國家」指稱中國，被外界懷疑是「假外媒」。旅居芬蘭的中國民主人士李方14日在白宮請願網站上發起請願〈請總統調查中國宣傳機構全美電視台〉，稱若「全美電視台」違反《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act），則應關閉該電台。

該請願文指出，「全美電視台」可能是中國共產黨宣傳部，和中央電視台在美國的未登記分支機構，並認為「全美電視台」和中國當局合作，向中國官員提出被批准的問題，避免中國遭媒體自由提問。而「全美電視台」也把中國政府的謊言和反美言論，向美國的普通話使用者傳播。請願文希望美政府據《外國代理人登記法》調查「全美電視台」的資金來源和中國政府的關係，若「全美電視台」確實違法，則應關閉該電視台。目前該請願已累積878人連署，連署目標為在4月13日前達10萬人。

《外國代理人登記法》規定，代表外國政府、政黨與其他「外國委託人」在美散播資訊之人士或企業，應向美國司法部登記，該法適用外國遊說人士，和受外國政府資助的新聞媒體。