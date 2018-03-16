美國佛羅里達國際大學陸橋崩塌 至少6死

美國佛羅里達國際大學校園內陸橋崩塌。（取自網路）

2018-03-16 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達國際大學（Florida International University，FIU）校園內一座新安裝的人行陸橋，週四下午1時30分突然崩塌，墜落的橋體重壓8輛汽車動彈不得，外媒報導至少6人死亡，搶救工作仍在進行中。

外媒報導，崩塌的陸橋銜接FIU與斯威特沃特市，讓學生安全地穿過繁忙的8線道高速公路，橋身長174英尺（約53公尺）、重達950噸、造價1420萬美元（約4.13億元台幣），經費來自於美國運輸部的補助，原本計畫明年1月完工啟用，但工程進度超前於上週六安裝完成，被稱為工程壯舉，事發當時還有工人在橋上。

救難單位表示，有10名傷者被送往鄰近的地區醫療中心救治。佛州參議員尼爾遜（Bill Nelson）指出，這起工安意外造成6至10人死亡。但官方尚未證實死亡人數，只透露有多人受傷送醫，受害者年齡在20至50歲之間，現場有上百名救難人員、起重機及搜救犬持續搜尋遇難者。

據指出，FIU師生人數規模在全美排名前10。

《中央社》引述台灣駐邁阿密台北經濟文化辦事處表示，有7名來自台灣的學生就讀於佛羅里達國際大學，已確定未受到此意外波及。（06:47更新）

美國佛羅里達國際大學校園內陸橋崩塌，8輛汽車被壓動彈不得。（美聯社）

美國佛羅里達國際大學校園內陸橋崩塌，8輛汽車被壓動彈不得。（法新社）

美國佛羅里達國際大學校園內陸橋崩塌，8輛汽車被壓動彈不得。（法新社）