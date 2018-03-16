佛州大學天橋垮下來 台學生均安

2018-03-16 04:28

〔中央社〕美國佛羅里達國際大學一座全新行人天橋今天中午倒榻，已知有多人受傷送醫。有7名台灣學生就讀於佛羅里達國際大學，都確認平安無恙。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛羅里達國際大學（Florida International University, FIU）一座全新的行人天橋午後突傳倒榻，這座全新的天橋週末才安裝，預計到2019年完工啟用，但沒想到今天卻出現垮塌意外，畫面顯示，有數輛轎車被壓在垮掉的天橋下，多人送醫急救。

駐邁阿密台北經濟文化辦事處第一時間與當地警方及校方聯繫，邁阿密辦事處告訴中央社，有7名來自台灣的學生就讀於FIU，而這次倒塌的天橋位於南校區，駐邁阿密辦事處已與就讀於南校區的3名台灣學生及1名剛畢業的校友連絡上，4人都平安無恙。

駐邁阿密辦事處指出，FIU有台灣同學會，另有3名台灣學生於佛羅里達國際大學的北校區就讀，他們也都已透過社群軟體向同學會報平安，總計7名就讀於FIU的台灣學生及校友都安全，未受這次意外影響。

至於天橋倒塌是否有當地台灣僑胞受波及，駐邁阿密辦事處表示，當地救援工作持續進行中，辦事處會與當地警方保持密切聯絡，持續關注相關情況進展。（編輯：林治平）