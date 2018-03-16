英國女王正式同意 哈利王子與女星婚事

2018-03-16 01:44

〔中央社〕英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與她的顧問會面後，已經正式同意孫子哈利王子（Prince Harry）與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）成婚。

法新社報導，女王昨天在白金漢宮（Buckingham Palace）會見樞密院（Privy Council）成員，根據今天公布的會議紀錄，女王在會中表示：「我宣告同意最親愛的孫子威爾斯王子哈利與梅根馬克爾的婚約。」

她表示，她以御璽表明同意此事，並將留在樞密院（Privy Council）的紀錄。樞密院是王室的諮詢機構，已有數百年歷史。

哈利王子與曾主演美國電視劇「無照律師」（Suits）的梅根馬克爾將於5月19日成婚，婚禮將在倫敦西方王室寓所溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治禮拜堂舉行（St George's Chapel）。

英國法律規定，王位的前6順位繼承人結婚，必須獲得國王同意。哈利王子是王位第5位順位繼承人，次於父親王儲查爾斯親王（Prince Charles）、哥哥威廉王子（William）以及威廉的一對兒女小王子喬治（George）與小公主夏綠蒂（Charlotte）。

不過，威廉王子的妻子凱特（Kate）下個月將生第3個孩子，哈利即將被擠到第6順位。