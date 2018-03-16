美參議員盧比歐表態 不支持董雲裳人事案

2018-03-16 00:38

〔中央社〕美國國務卿換人，代理亞太助卿董雲裳的真除案在國會也面臨考驗。共和黨籍聯邦參議員盧比歐今天說，他不支持這項人事案，會「竭盡所能擊敗目前負責亞洲事務的首席外交官提名人」。

盧比歐（Marco Rubio）今天透過個人推特轉發華盛頓郵報網站的一篇評論文章並說，亞太助卿這一職位須了解美國與中國的關係需「再平衡」、且「支持台灣」與捍衛人權的人，他會盡全力阻擋這項人事案。

董雲裳（Susan Thornton）的任命案波折不斷，在國務卿提勒森遭美國總統川普解職後又有變數，這也讓國務院亞太助卿這一職務自1966年改制以來、出現由代理擔任時間最長的一次。

董雲裳擔任代理亞太助卿已逾一年，而亞太助卿是美國主管與31個亞洲國家政府關係的關鍵人物。

華郵的這篇文章引述盧比歐的話指出，他不支持董雲裳的任命案，會想辦法在參院外委會延宕這一人事任命，好讓剛獲提名的蓬佩奧（Mike Pompeo）就任國務卿後，請川普重新提名了解中國是長期威脅的人擔任亞太助卿。?

川普主政的白宮，本就與建制派外交官有距離，前白宮首席策士巴農還在任時，曾公開指出，要讓提勒森力保的董雲裳出局，但隨著巴農與川普反目，在白宮主導下、國務院亞太副助卿去年12月先以政治任命的方式、由黃之瀚出任，川普後來提名董雲裳擔任亞太助卿。

川普將與北韓領導人金正恩會面在即，然而，美國不但駐南韓大使至今難產，據了解，亞太助卿這這一重要職務也成了川普主導的白宮，與來自共和黨內各方勢力角力的戰場。（編輯：高照芬）