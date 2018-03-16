美控俄干涉2016大選 宣布擴大制裁19俄人、5組織

2018-03-16 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府週四（15日）宣布將對俄羅斯擴大制裁，以懲罰該國干涉2016美國大選，制裁對象包括19名俄國人和5個組織，包括上月被「通俄門」特檢穆勒起訴的13名俄國人和3公司。美國選在俄國總統大選宣布擴大制裁措施，還正競選連任的普廷一點顏色意味濃厚。

綜合外媒報導，美國財政部長努勤（Steven Mnuchin）的聲明指出，美國政府正對抗俄國的惡意網路活動，包括企圖干涉美國大選、破壞性的網路攻擊和駭入美國重要基礎設施。他表示，「這些針對特定對象的制裁措施，是比較全面因應俄方目前惡意攻擊的作法之一。」

新一輪的制裁對象有19名俄國人和5個組織，包括上月遭特檢穆勒起訴的13名俄國人和3家公司，有「普廷大廚」之稱的俄國富商普里格欽（Yevgeny Prigozhin），以及他負責主導的「網路研究機構」（Internet Research Agency），該機構12名員工也在制裁名單。

美國財政部指出，「網路研究機構」竄改、編造假消息，創建大量虛假的「合法美國人」帳號，影響輿論，干涉2016美國總統大選。

其他制裁對象還有，被指控代表俄國政府進行網路攻擊的俄國主要情報單位GRU、俄國聯邦安全局（FSB），以及6名情報官員，包括GRU首長柯羅波夫（Igor Korobov）。

這些受到制裁的個人和實體，在美資產將被凍結，並禁止美國公民與這些制裁對象進行貿易。