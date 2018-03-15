美高中教師課堂展示槍枝 結果走火誤傷學生

2018-03-15 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州2月發生震撼全國的17死校園槍擊案，美國總統川普曾於2月提出讓教職員佩槍的建議，以利第一時間反制槍手，引發輿論譁然，不過日前加州一所高中的老師在課堂上示範槍枝時，竟意外走火，造成3名學生受傷，雖然傷者沒有生命危險，但也讓校園持槍爭議持續發酵。

根據美國媒體《KSBW8》報導，涉案教師亞歷山大（Dennis Alexander）任教於加州海濱高中（Seaside High School），他同時也是名後備警員。當時老師在課堂上向學生表示，他想確認槍有沒有上膛，於是舉槍朝向天花板，結果槍枝意外走火，造成3名男學生受傷。

報導稱，加州法律禁止教師在課堂上使用槍枝，即使他們擁有隱密攜槍許可證。

其中1名受傷學生的父親岡薩雷斯（Fermin Gonzales）表示，當時老師是在課堂示範如何用槍讓某人解除武裝，結果不小心走火，他當天看到回家的17歲兒子襯衫上沾有血跡，還帶回子彈碎片，之後馬上將兒子送到醫院做檢查，幸好沒有大礙，「我感到非常沮喪，沒有人告訴我們任何事情，我們必須自己報警」。

當地警長普里金（Abdul Pridgen）表示，受傷的男學生不是被子彈直接擊中，而是被天花板反彈出的子彈碎片射中脖子，造成皮肉傷。

警方目前仍在對此案進行調查，不過亞歷山大已被警局和學校處以行政休假處分。