俄雙面諜案意外發展 女兒才是目標？準婆婆下毒手？

2018-03-15 23:10

［編譯羅綺／綜合報導］俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）本月4日和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）在英國遭神經毒劑攻擊，並引發兩國關係緊張，驅逐外交官、取消高層交流，甚至可能影響將在俄國舉辦的世界盃足球賽。不過，克里帕爾的姪女宣稱，尤莉亞才是真正的攻擊目標，因為準婆婆反對婚事，甚至指她是叛國賊的女兒、會污染家族名譽，進而買凶下毒。

66歲的前間諜斯克里帕爾和女兒尤莉亞本月4日被發現倒在英國一處商場外的長椅上，經搶救後，目前仍在與死神拔河。

根據英國《每日郵報》報導，史克里帕的姪女維多利亞（Victoria Skripal）指稱，尤莉亞（Yulia Skripal）男友的母親是俄國高階安全官員，知道兩人要結婚後，準婆婆非常反對。因為在莫斯科，許多人認為斯克里帕爾是「叛國賊」。

《太陽報》報導也指稱，親近斯克里帕爾家族的消息人士稱，毒殺案可能是尤莉亞的準婆婆買凶下手，企圖阻止這場聯姻。維多利亞說：「我認為這起攻擊案不是針對斯克里帕爾，主要攻擊目標是尤莉亞。因為她男友母親認為她是叛國賊的女兒，也一樣會背叛自己的國家。」

警方發現案發現場附近的監視器從拍到一對形跡可疑的俄羅斯伴侶，他們曾走近斯克里帕爾和尤莉亞後來癱倒的長椅，且謀殺案發生不久就離開英格蘭；目前警方正追查這兩人的身分。