自1960年代絕跡 澳洲特有種可愛東袋鼬重新現蹤

澳洲東岸的特有物種東袋鼬在半世紀以前，被當地狐狸大量獵食到瀕臨絕跡的地步。（法新社）

2018-03-15 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東岸的特有物種東袋鼬在半世紀以前，被當地狐狸大量獵食到瀕臨絕跡的地步，50年來都不曾再被人類發現，最近卻有20隻東袋鼬被發現在澳洲大陸以外的塔斯馬尼亞（Tasmania）島州上現蹤。

綜合外媒報導，來自塔斯馬尼亞的20隻東袋鼬，本月13日被澳洲保育人員野放至澳洲大陸東南部的新南威爾士州波特里國家公園（Booderee National Park），當局已在此處使用毒藥、射擊，殺死東袋鼬的天敵狐狸，甚至提撥200多萬美元（約台幣5827萬元）的經費進行復育工作。

野生東袋鼬最後一次被目擊是在1960年代，澳州國立大學的娜塔莎（Natasha Robinson）博士表示，將透過GPS追蹤裝置對此次野放的20隻東袋鼬進行3年的監測，牠們的平均壽命為2年至3年，但每年約可產下6隻寶寶，澳洲政府瀕危物種復育中心將依照國家環境科學計劃，對東袋鼬提供相關支持。

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