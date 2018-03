2018-03-15 22:59

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯前雙面間諜中毒案持續發酵,英國、美國、法國和德國今(15)日罕見聯合聲明,齊聲就此事譴責俄羅斯。

綜合外媒報導,英國首相梅伊(Theresa May)、美國總統川普(Donald Trump)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和德國總理梅克爾(Angela Merkel)在聲明指出,他們對斯克里帕(Sergei Skripal)及其女兒4日遭攻擊一事感到深惡痛絕。

4國領導人指出,俄國未就英國的「合理要求」給出解釋,突顯俄國對這起事件負有責任。

聯合聲明指出,這是二戰以來,首次在歐洲使用這種俄國研製的軍用等級神經毒劑,「這是對英國主權的攻擊」,這種行為顯然違反《禁止化學武器公約》和國際法,對所有人的安全造成威脅。

英美法德呼籲,俄國應儘快解決俄諜案相關問題,並向「禁止化學武器組織」(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)提供完整的諾維喬克(Novichok)神經毒劑的庫存狀況。