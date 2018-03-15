美國紐約滅門慘案 3男1女嬰頭部中彈死亡

14日早晨，紐約市發生一起槍擊滅門慘案，造成4人死亡，其中1名為1歲的女嬰。圖中醫學檢查員正抱著女嬰的屍體。（美聯社）

2018-03-15 21:18

［編譯羅綺／綜合報導］美國紐約市布魯克林區（Brownsville）14日早晨發生一起槍擊滅門慘案，造成4人死亡，其中1名死者是個年僅1歲的女嬰。警方懷疑嫌犯是其中1人，殺人後再自殺。

綜合媒體報導，事發地點在布魯克林丹弗大道（Thatford Ave）345號的里維戴歐斯本大樓（Riverdale Osborne Towers）裡，警方在4樓一間公寓內，發現1歲女嬰蕾蕾·布瑞格斯（Laylay Briggs）、她的27歲父親特蘭斯·布瑞格斯（Terrance Briggs）、特蘭斯57歲的繼父小洛伊德·瑞恩，（Loyd Drain Jr.），以及瑞恩16歲的兒子洛伊德·瑞恩二世（Loyd Drain III），4人皆頭部中彈身亡。

紐約警察局副局長坎伯（Michael Kemper）表示：「4名死者同住這間公寓，彼此不是有血緣關係，就是養姻親關係。我們還不瞭解案發動機，目前還在調查與確認。」

發現命案的是女嬰的祖母，她於凌晨5點到該住處要照顧女嬰時發現並立即報警。她表示，當時大門是鎖著的，沒有被強行入侵的跡象。鄰居說，特蘭斯與其繼父偶有口角爭執。

警方在現場尋獲槍枝與彈殼，目前仍在釐清案情，調查嫌犯是否為死者之一的特蘭斯·布瑞格斯。

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