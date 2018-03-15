菲律賓人抗議中資水壩 拒「水電外交」帶來巨額外債

菲律賓民眾14日在馬尼拉中國大使館外高舉標語，抗議2個大水壩工程靠中資興建。（美聯社）

2018-03-15 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕有菲律賓民眾14日在馬尼拉中國大使館外集會高舉標語牌，抗議2個中資水壩工程。抗議人士認為，這些水壩工程不僅迫使大量民眾得搬遷、破壞環境，還會為菲律賓帶來巨額外債。

《德國之聲》報導，具爭議的水壩工程是奎松新百年水源計畫（The New Centennial Water Source Project），以及丹轆省Balog Balog多功能水利樞紐工程。抗議人士指出，前者的建設和營運可能導致1.4萬戶原住民家庭要搬遷，後者可能影響29個村莊，導致1650戶得搬家，且大部分也是原住民家庭。

「人民環境網絡」的國際協調員包提斯塔（Clemente Bautista）說，這些大壩工程侵犯了原住民社區的權利，會破壞山脈對環境造成不利影響，增加洪水風險危害當地社區，「最關鍵的是，這些醒目的巨型大壩建設是由中國高息貸款提供資金，這會讓菲律賓更貧窮。」

菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後，與中國建立了更緊密的關係，包括經濟方面，這讓當地經濟學家擔任會陷入中國的「債務外交陷阱」，菲律賓經濟學院的講師普濃巴耶（J.C. Punongbayan）說：「政府應該讓外國貸款多樣化...我們不能為了幾十億美元的貸款而放棄自己的利益。」

普濃巴耶說：「我們要銘記在心，中國向全世界發展中國家提供大量基礎設施建設貸款，以擴大其經濟和政治影響力。資助大壩是北京戰略目標的一部分。菲律賓在體驗中國的水電外交。」

菲律賓政府強調，這2個水壩工程的大部分資金將來自稅收，只有15%將來自中國、日本、世界銀行等海外的發展援助資金。