FBI副局長退休前傳恐遭炒 退休金難保

美國聯邦調查局（FBI）副局長麥凱博（Andrew McCabe），預計於本週日退休。然而近日傳聞，他因誤導通俄門調查，可能提早被炒魷魚。觸手可及的退休金，恐怕不保。（美聯社）

2018-03-15 19:42

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）副局長麥凱博（Andrew McCabe），預計於本週日退休，然而現在出現傳聞指出，被川普和共和黨視為眼中釘的他，因誤導通俄門調查，有可能提早被炒魷魚，觸手可及的退休金，恐怕不保。

現年49歲的麥凱博已擔任公職22年，去年底決定提早退休後，從今年1月底開始休假，預計在3月18日正式退休。然而近日卻傳出他即將被炒魷魚的消息，因為他在希拉蕊的「電郵門」和川普的「通俄門」調查中，向記者透露敏感資料、誤導調查人員，有失職責。

根據《紐約時報》報導，開除麥凱博的建議來自FBI內部，目前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）正考慮該提議，若他在週五前批准了提議，麥凱博就不可能安然退休，退休金和其他福利都會一併喪失。有司法官員預計，他最慢16日就會被迫離職。

司法部發言人佛羅蕾斯（Sarah Isgur Flores）發聲明表示：「本部遵循規定程序，來決定是否解雇某位員工，其中包含其他員工的建議，直到該程序結束後，我們才會做出最終的決定，目前尚未有人事公告。」對於被解雇的消息，麥凱博拒絕評論。