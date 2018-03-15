霍金留下6億多遺產給孩子 3子女傑出優秀童年趣事曝光

霍金與第一任妻子雖然離婚收場，但是誕下了3名優秀子女。（美聯社）

2018-03-15 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國物理學家霍金週三（14日）在家中離世，而他與第一任妻子所生的3名子女，人生也都各自精彩，據信霍金的孩子們一共能夠繼承父親價值1.5千萬英鎊的遺產（約新台幣6.1億）。

據《鏡報》報導，霍金與第一任妻子妻潔恩．威爾德（Jane Wilde）所生的3名子女都未繼承父親衣缽，三人各自發展，也各自精彩。

50歲長子羅勃（Robert）是美國電腦公司微軟的軟件工程師，因為父親重病，因此他從很小的時候，就得做一般孩子不會做的事，比同齡孩子早熟，替媽媽分擔照顧父親的重擔，現在他也有了美滿的家庭，與妻子和2個孩子居住在西雅圖。

原本擔任記者的47歲次女露西（Lucy），之後轉職成為作家，其所出版的兒童刊物「勇闖宇宙」（George’s Secret Key to Universe）系列，即是與父親霍金一同創作的，書中深入淺出，用簡單的概念讓孩子習得宇宙知識，此書被翻譯成38種語言，並在43個國家出版。

霍金的小兒子是蒂莫西（Timothy），他曾表示小時候很難理解父親的話，最喜歡做的事情是跳上父親的輪椅把它當卡丁車「奔馳」，這個童年趣事他至今還深刻記得。