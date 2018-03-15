雙面諜遇害案英俄交鋒 專家：俄羅斯恐採能源戰報復

雙面諜毒殺案讓英、俄交鋒，能源專家指出俄羅斯或採能源戰，逼迫英方在這場政治角力中認輸。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2018-03-15 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國與俄羅斯因俄籍雙面間諜斯克里帕（Sergei Skripal）中毒案相互交鋒，英國首相梅伊下令驅逐俄國23名外交官員，美國「普氏能源」（S&P Global Platts）針對兩國對峙，發表報告指出，俄羅斯極有可能切斷供應英國的天然氣作為報復手段。

據《普氏能源》專家指出，英國和西歐近期接連受嚴寒侵擾，對暖氣需求甚高，過度依賴俄羅斯的天然氣供應，警告指俄國有可能乘勢切斷能源，向英國報復。

調查報告中指出，歐洲在這個週末將會再遇暴風雪，天然氣需求勢必上漲。雖然英國相較其他歐洲國家而言，對俄羅斯天然氣仰賴程度較低，但倘若英國天然氣不足以供應，俄羅斯可能會是唯一救星，如同今年2月底時，英方突向俄羅斯大量採購天然氣應付天氣驟變。

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）稱，2017年向英國輸出的天然氣達160億立方公尺，佔英國需求量20%；同期對歐洲其餘國家的輸出總量為1940億立方公尺。

英國總工會成員羅契（Tim Roache）擔憂俄方有可能會打能源牌，脅迫英國政府在政治角力中就範。

保守黨黨員史蒂芬·克拉布（Stephen Crabb）表示：「俄羅斯有意利用能源資源，在整個歐洲創建依賴關係，但英國不該把自己投身在依賴國的位置，因為我們有很多選擇。」

英國商業、能源暨工業策略部（Department for Business, Energy and Industrial Strategy,簡稱： BEIS）也表示，英國天然氣根本不像報告說的那麼誇張，只有極少數來自俄羅斯供應。