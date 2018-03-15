韓前總統涉貪受訊21小時 李明博只承認收了10萬美元

南韓前總統李明博（中）因涉嫌受賄逾110億韓元，14日被檢方傳喚接受長達21小時的訊問調查。（法新社）

2018-03-15 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統李明博因涉嫌受賄逾110億韓元（約3億新台幣），14日被檢方傳喚接受長達21小時的訊問調查。南韓檢方今（15）日透露，李對相關指控基本上都予以否認，僅承認收受10萬美元（約290萬新台幣）等小部分事實。

《韓聯社》報導，李明博在調查中承認，曾通過青瓦台前市長金喜中，從前國家情報院院長元世勳處，接受10萬美元。李也承認，將哥哥李相恩的售地款，用於私宅建造，但他主張這只是借款。

金喜中之前接受檢方訊問時，供出10萬美元賄賂一事，金表示，在李明博出訪美國前，他把從國情院收取的10萬美元轉交給李妻金潤玉的助理。據悉，李明博只承認確實有這件事，但未說明資金的用途和是否與妻子金潤玉有關。

對於其他指控，包括涉嫌受賄、實際掌控秘密資金案涉案公司：汽車零件製造商DAS等嫌疑，李明博全都表示不知情，並稱就算確有其事，也應是一線工作人員牽涉其中。

李明博還指出，青瓦台前總務企劃官金伯駿、他的財產管理人兼清溪財團秘書長李秉模、DAS副社長李明博之侄李東炯、友利金融控股公司前會長李八成等人，向檢方作出虛假陳述，目的是想為自己開脫。

針對檢方拿出三星代付DAS公司訴訟費的青瓦台文件，李明博說從沒看過有關報告，主張可能是偽造文件。他還表示，對於三星代付訴訟費一事並不知情。