斯洛伐克記者遇刺撼動政壇 總理：辭呈已在總統抽屜

斯洛伐克總理費格聲稱，已遞交辭呈，最快明天就下台。（法新社）

2018-03-15 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克記者庫恰克（Jan Kuciak）因為調查政府高層與黑手黨關係的查貪報導，不久前與未婚妻雙雙在家遭人槍殺滅口。事件引爆民眾怒火，在當地時間3月9日發起示威要求總理費格（Robert Fico）的政府該為此事集體辭職。最新消息指出，費格已允諾願意下台負責。

綜合外媒報導，斯洛伐克記者遇害案從上個月25日爆發後，至今民怨仍未平息。因該事件相當敏感，涉及多名政府高層與黑手黨，雖費格祭出100萬歐元（約新台幣3550萬元）緝凶，但執政黨已完全失去民眾的信任，當地民眾要求「徹底汰換當前政府」。

涉及與黑手黨有掛勾的政府首席國家顧問的特羅斯科娃（Maria Troskova）、國安理事會秘書長亞桑（Viliam Jasan）不久前都以「自清」名義請辭，當地時間12日副總理兼內政部長卡利尼亞克（Robert Kalinak）也宣布以「安定斯洛伐克」為由下台。

當地時間14日，總理費格也表示，他已經將辭呈送達總統基斯卡（Andrej Kiska）辦公室，並說：「若總統同意，我明天就能離開。」

但費格同時希望，所屬的社會民主黨（Smer-SD party）能推舉其他人接任總理，接續他的剩下的任期；費格稱，在當前如此混亂的狀況下，如果提前舉行大選，恐怕會讓斯洛伐克陷入更動盪的局面。輿論認為，執政黨有可能提名現任副總理、42歲的佩萊格里尼（Peter Pellegrini）接任總理。