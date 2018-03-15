美軍又爆女兵裸照醜聞 200多張圖繼續從Dropbox外洩

2018-03-15 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕美軍2017年曾發生網路散布現役女兵裸照醜聞，涉及數百名女兵及美軍各大軍種。一年後尚未平息，現仍有網路社群透過Dropbox，持續分享美軍女兵裸照。

綜合外電報導，美軍2017年發生網路散布現役女兵裸照醜聞，僅管軍方曾稱會刪除流傳在網路上的女兵裸照，至今仍有人透過Dropbox持續分享相關照片。大約兩週前，一男姓用戶專屬的封閉臉書社群「Blame Marines United（Non-Butthurt Edition）」，被發現有人分享一條名為「Hoes Hoin」，內含267張圖片的Dropbox文件夾連結。

該文件夾中的照片新舊混雜，多為穿著軍服並帶著軍籍牌的女兵，照片包括自拍或他人側拍，有女性進行性行為的照片，或同一位女性穿衣與裸體的比對圖。有消息指出，此社群的管理員包括2017年醜聞發生後，被關閉的裸照分享社群成員。

臉書官方則在前海軍陸戰隊成員科莫（Erin Kirk Cuomo）舉報後，於本月6日關閉「Blame Marines United（Non-Butthurt Edition）」社群。但科莫表示，Dropbox對此問題還未有反映，美軍軍方也疏於處理。海軍陸戰隊哈里森（Christopher Harrison）則在12號宣布，海軍犯罪調查局已針對被散播的267張女性照片展開調查。