太空影響基因？ 太空人回來後DNA與雙胞胎哥不同

2018-03-15 17:07

〔即時新聞/綜合報導〕通常雙胞胎兄弟的DNA應該會一樣,不過美國一位長期待在外太空的太空人在回地球後卻發現,他和哥哥變得有點不一樣,因為他體內有7%的基因已經永遠改變了。

綜合報導指出,馬克凱利(Mark Kelly)和弟弟史考特凱利(Scott Kelly)是美國著名的「宇宙兄弟」,兩人都是太空人,不過馬克在參與4次太空任務後,就於2011年退休,他在太空的整體停留時間只有約54天2小時。史考特則是在2016年才宣布退休,他曾在多次參與長期停留任務,在太空整體停留時間長達520天,還有連續近一年沒返回地球的經驗。

研究團隊最近發現,與雙胞胎兄弟馬克相比,史考特體內的基因有近7%顯示出變化,而且變化在他回到地球的兩年內都一直存在。研究人員認為,這樣的基因改變可能來自於太空旅行的壓力。

史考特表示,當他讀到關於他7%的DNA已永久改變的新聞時,心想那真是太奇怪了。但他也幽默表示,再也不用打電話給哥哥了。

What? My DNA changed by 7%! Who knew? I just learned about it in this article. This could be good news! I no longer have to call @ShuttleCDRKelly my identical twin brother anymore. https://t.co/6idMFtu7l5