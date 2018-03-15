中國富商肖建華遭居家監禁 被迫出售7000億資產

2018-03-15 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕有最新消息指出，中國「資本大鱷」，明天控股創辦人肖建華目前被中國當局監禁，並要求他出售1500億元人民幣資產（約合新台幣6928億元），以償還銀行貸款。

綜合媒體報導，日前一位知情人士稱，自肖建華去年年初從香港被帶返回中國後，其下落一直成謎。現在有最新消息傳出，肖建華目前被中國當局「居家監禁」，但仍可以對其公司進行管理。但中國當局以認為明天控股數以百計的企業不夠透明，正在累積風險，並可能危及中國大陸的金融安全為由，要求他出售1500億元人民幣資產，以償還銀行貸款。

該消息人士還稱，萬達集團和海航集團也曾被中國當局告知這樣做，這兩家公司都已出售資產。

另據《路透》報導，該社援引兩個不願透露身份的消息源稱，中國官方以「控制金融服務公司的風險」迫使「明天系」削減其龐大的資產，當中還包括30多家中國國內金融機構的股權。並披露，「明天系」內部成立了一個專門負責處置資產的小組，華夏人壽、新華信託、濰坊銀行等的牌照會全部被售出，但沒有透露有關個人資產出售價格的信息。

據《金融時報》報導指，肖建華在中國資本市場剛開始時，成為首批與中國政界關係密切的金融圈人士，結交權貴並成為替權貴牟利的中間人，白手套。因此肖建華有一句在媒體界廣為流傳的口頭禪：「每個人都有價碼，北京每個太子黨都有價碼。」。

在2017年中國除夕，肖建華被中國當局從香港四季酒店帶返回中國接受調查。綜合媒體報導，當時肖建華北大時的老師袁紅冰曾明確表示，2015年年的金融政變就是自己學生肖建華策劃操縱的，並證實外界傳說的肖建華跟江派有密切關係。他說：「肖建華跟曾慶紅家族有極其密切的關係，也和江澤民家族有很密切的關係，還跟張德江，張高麗，劉云山的家族都有很密切的關係。」