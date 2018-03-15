步吳小暉後塵？ 華信能源恐遭中國政府接管

才剛躋身美國財富雜誌全球五百大企業的中國民營企業中國華信能源公司，近來陷入內憂外患的情況，恐遭中國政府接管。（路透）

2018-03-15 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕才剛躋身美國財富雜誌全球五百大企業的中國民營企業中國華信能源公司（CEFC，下文簡稱華信），近來陷入內憂外患的情況，去年11月，任華信香港分公司常務副主席兼秘書長的何志平涉賄在美國被逮捕，而創辦人兼董事長葉簡明也遭中國政府帶走調查。

中國財經雜誌《財新周刊》本月1日突爆料，華信創辦人兼董事長葉簡明，傳出因涉及經濟犯罪而於上月中旬遭有關部門帶走調查，雖華信隨即發表聲明否認相關傳聞，但其關聯企業股票與債券已雙雙大跌，市值蒸發近40億人民幣（約184億台幣），2日更傳出價值140億人民幣的公司債暫停交易，恐步上另一家中國民營企業安邦保險的遭國有企業接管的後塵，今年2月民營企業安邦保險就遭到政府接管，安邦董事長吳小暉也因此被控經濟犯罪。

媒體報導，華信創辦人兼董事長葉簡明為人十分低調，創業以來，幾乎沒有媒體能夠接近他，雖然華信能源為中國前500強的企業，但他從未出現在富比世的排行榜中，雖然有外媒指稱他自稱是中共海軍前總司令葉飛之孫，但資料顯示其祖父僅為一名船工，他企業旗下的香港中華能源基金會與香港政界交往密切，前特首董建華、梁振英都曾有親信在該企業任職。

不過香港中華能源基金會也出事，香港前民政事務局局長何志平，因涉嫌幫中國企業賄賂以獲取石油生意，在美國遭到逮捕，若判決有罪，最重將被關20年，何志平為台灣資深影星胡慧中的老公，同時也是「香港中華能源基金會」常務副主席兼秘書長。

《紐約時報》指出，這一連串的事件，恐是中國國家主席習近平另一波打擊財閥治國與打造中央集權經濟的行動，中國政府對於民營企業的關注，顯示出習近平向中國的億萬富翁和企業家發出了一個強烈的信號，不再容忍這種透過大量舉債到處收購資產、沒有節制的交易，