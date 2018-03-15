星戰之父夢想計畫實現 「敘事藝術博物館」LA開工

《星際大戰》之父喬治‧盧卡斯（George Lucas）策畫的「盧卡斯敘事藝術博物館」（Lucas Museum of Narrative Art），於2017年落腳洛杉磯，並於14日動土。（美聯社）

2018-03-15 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕知名電影系列《星際大戰》之父喬治‧盧卡斯（George Lucas）所策畫的「盧卡斯敘事藝術博物館」（Lucas Museum of Narrative Art），經過兩次更換建址後，於2017年落腳洛杉磯，並於14日動土。該博物館將收藏盧卡斯價值約10億美元（約新台幣290億元）的藝術藏品，和各式漫畫、動畫與電影作品。

綜合外電報導，電影《星際大戰》之父盧卡斯的夢想計畫「盧卡斯敘事藝術博物館」，原設址於舊金山，後遷於芝加哥，在遭芝加哥民眾反對後，終在2017年選定洛杉磯為地址，並於美國時間14日動土。該博物館藏品將包括《星際大戰》的電影道具和相關創作，也收藏如繪畫、漫畫、電影等形式的敘事藝術作品，並預計於2021年開放。

盧卡斯在動土儀式上表示，博物館建立的構想，在於「展示影響人類情緒，揭露人類信仰、自我和渴望的敘事藝術」，並稱敘事藝術能「告訴我們是誰，以及我們的歷史...也能呈現對社會的洞察力」。盧卡斯的友人，電影《現代啟示錄》導演柯波拉（Francis Coppola）也稱，該博物館的設立，有助於培養年輕世代的敘事藝術家。除了展示藏品，該博物館也設有電影院，並將為學童舉辦敘事藝術歷史的課程。

「敘事藝術博物館」佔地約9290平方公尺，周圍的機構另有洛杉磯自然歷史博物館、加州科學中心，和盧卡斯曾就讀的南加州大學。