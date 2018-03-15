「文金會」、「川金會」在即 歐洲議會：我們早和北韓秘談3年

2018-03-15 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕在北韓領導金正恩日前向南韓特使團表示願意和美國就北韓無核化問題溝通後，南韓和美國正分別籌備4月底的「文金會」和5月的「川金會」。歐洲議會近日則稱，他們早在3年前就秘密和北韓會談，試圖說服北韓放棄其核武計畫。

《法新社》報導，英籍歐洲議會議員德瓦（Nirj Deva）14日透露，歐洲議會過去3年一直在和北韓秘密會談，試圖說服北韓當局放棄其核武計畫。德瓦稱，他與他領導的代表團已和部長級的北韓高級官員，進行14次秘密會晤。德瓦稱，「我們了解他們（北韓）關心的問題，他們也理解我們的考量」。

德瓦說，他和代表團一直「倡導無條件對話」，也「秘密進行大部分的溝通工作」，只是現在才向大眾展示他們的努力。德瓦說，他跟代表團也曾和美、中、日和南韓的高級官員對話，以結束北韓去年日益加劇的核示威，確保實現「無核的韓半島」。

德瓦也認為，他跟代表團先前與北韓方建立的互信，能在「川金會」上發揮作用。而對於北韓願意與南韓和美國展開會談，德瓦說，是因為歐盟對北韓實施的強硬制裁，已影響到北韓平民的民生。

但儘管南韓和美國已在籌備「文金會」與「川金會」，北韓官方媒體尚未報導「川金會」的相關消息，官方也未對「文金會」有正式回應。