《黑豹》超夯！ 黑人選手紛紛比出「瓦甘達萬歲」手勢

法國籍黑人選手「跳跳人」蒙菲爾斯（Gael Monfils）在印地安泉網賽擊敗對手後，做出了「瓦甘達萬歲」手勢來慶祝勝利。（法新社）

2018-03-15 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕漫威電影最新力作《黑豹》票房紀錄破聲連連，其影響力也開始向各界蔓延，許多黑人選手也開始紛紛用雙手在胸前握拳交叉的「瓦甘達萬歲」（Wakanda forever）來慶祝勝利。

綜合外媒報導，上週世界排名第16的法國籍黑人選手「跳跳人」蒙菲爾斯（Gael Monfils）在印地安泉網賽擊敗對手後，就做出了「瓦甘達萬歲」手勢來慶祝勝利，受到蒙菲爾斯的激勵，隔天世界排名100名的美國籍黑人女將維克里（Sachia Vickery）爆冷戰勝世界第3的西班牙名將蒙奎露薩（Garbiñe Muguruza）後，同樣比出「瓦甘達萬歲」的手勢。

賽後受訪時，維克里興奮表示，非常喜歡《黑豹》，稱這部電影已經占據她的生活，強調自己已經4刷《黑豹》，她也表示的確是受到蒙菲爾斯的「瓦甘達萬歲」手勢影響而效法。

蒙菲爾斯在週日獲勝後，也再次擺出了「瓦甘達萬歲」手勢的慶祝，當被問到關於這個手勢時，蒙菲爾斯指出：「我認為這部電影很棒，對我們來說，這（手勢）不僅僅是一個標誌，它代表著一切；這是一個現在進行式，《黑豹》絕對是一部會令人大喊『我支持』的電影。」

在足球場上也有黑人選手做出這手勢，隨著《黑豹》屢破票房紀錄，成有史以來單一英雄個人電影的最高票房，這手勢可能成為運動界的潮流。

世界排名100名的美國籍黑人女將維克里爆冷戰勝世界第3的西班牙名將蒙奎露薩後，同樣比出「瓦甘達萬歲」的手勢。（法新社）