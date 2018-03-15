俄否認毒殺雙面諜稱「沒好處」 反爆英「也會製造毒劑」

俄國駐聯合國大使奈班齊亞（Vassily Nebenzia）稱，俄國在總統大選和2018世界盃足球賽前犯下斯克里帕昏迷案，「並沒有好處」。（法新社）

2018-03-15 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國日前發生俄籍雙面間諜斯克里帕（Sergei Skripal）昏迷案，調查指出斯克里帕及其女在暴露神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）後昏迷，英方懷疑俄羅斯政府為幕後主使。俄國駐聯合國大使奈班齊亞（Vassily Nebenzia）則稱，俄國在總統大選和2018年世界盃足球賽前這麼做，「並沒有好處」，也反指英國可能誣陷俄羅斯。

綜合外電報導，俄國駐聯合國大使奈班齊亞14日在聯合國安理會上表示，英國控俄國犯下斯克里帕昏迷案，但俄國當前正面臨18日的總統大選和6月的2018年世界盃足球賽，奈班齊亞問，「這件事（犯案）會給俄羅斯帶來好處嗎？」。

奈班齊亞稱，作為前間諜的斯克里帕已經對俄國沒有威脅，但對英國而言，斯克里帕似乎是「完美的受害者」，使英國可編造任何藉口對抗俄國。奈班齊亞也要求英方提供毒劑樣本，以便徹底調查此案，但英方拒絕提供樣本。奈班齊亞另認為，有其他國家可從斯克里帕昏迷案中獲益，但未具體列出是哪些國家。

奈班齊亞更反控英國，指出英國很肯定使斯克里帕昏迷的毒劑是「諾維喬克」（Novichok），顯示英國也有「諾維喬克」的樣品和配方，並且能夠自己製造，指英方可能誣陷俄國。由於俄國未對斯克里帕案提出說明，英國首相梅伊在14日宣布，驅逐23名俄國駐英外交官。