川普連國務卿也換 伊朗嘆美國「很不可靠」

2018-03-15 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日頻繁更換白宮幕僚，甚至將前國務卿提勒森（Rex Tillerson）也換下，引起各國注意美國未來的外交走向。日本外相河野太郎（Taro Kono）對此表示「相當遺憾」，伊朗外交部也認為，川普政府的舉動「很難預測」。

《新聞週刊》（Newsweek）報導，伊朗外交部發言人卡賽米（Bahram Qasemi）14日對於川普換掉前國務卿提勒森的舉動，表示「川普政府的行動很難預測」，在預定5月舉行的「川金會」上，「可能會破壞任何外交突破的機會」。卡賽米說，如果「川金會」真的成真，那麼伊朗會「支持任何為全球和平與穩定所做的努力，但美國的做法和發言證明他們很不可靠」。

卡賽米也說，提勒森被撤換一事「不意外」，但尚未影響到2015年美國和伊朗的核協議。該協議改善了美國和伊朗的的雙邊關係，限制伊朗的核武發展，美國、歐盟和聯合國安理會也相對解除對伊朗的制裁。

然而川普曾在2017年表示反對伊朗核協議，川普也在解雇提勒森後稱，自己與支持核協議的提勒森意見不符，並稱此為解雇提勒森的原因之一。而代替提勒森上任國務卿的龐皮歐（Mike Pompeo）曾批評過伊朗並非完全遵守核協議，川普也認為自己與龐皮歐在反對核協議的立場上較接近。