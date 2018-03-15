WTI盤中一度破62美元 收盤小漲

世界油價小漲。（彭博）

2018-03-15 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕世界油價小漲，主要原因為美國原油庫存減少，導致油價小幅成長。

紐約商品交易所（NYMEX）西德州中級原油（WTI）4月上漲25美分，漲幅0.4%，收在每桶60.96美元。倫敦北海布蘭特原油5月價格上升25美分，跌幅0.4%，收在64.89美元。

美國原油庫存減少使得油價上漲，WTI原油在盤中一度超過62美元，不過因受到川普開除提勒森，導致伊朗核協風險提高，使油價又削減回來。