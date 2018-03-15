一帶一路讓8國陷債務危機 美智庫：背後有政治意圖

華府智庫報告指出，這項計畫讓至少8個國家陷入債務陷阱。圖為中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

2018-03-15 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國「一帶一路」倡議預計投資約8兆美元（約235兆台幣），涵蓋68個國家。近期華府智庫發表的一份報告指出，這項計畫讓印度周邊鄰國陷入債務陷阱，分析背後可能有政治意圖。印度媒體也認為，中國推廣一帶一路的意圖，是為增加印度的政治成本。

華府智庫全球發展中心（Center for Global Development）近期一份報告顯示，一帶一路倡導中國融資給其他國家發展基礎建設，包含交通運輸、能源和電信網路基礎設施。這項計畫不僅開發部分國家的基礎建設，也將為中國提供重要的經濟、外交政策和安全目標。

報告指出，一帶一路倡議導致至少8個國家陷入債務危機，而中國和其官方機構則為債權人。印度《經濟時報》（Economic Times）報導，在這8個國家當中，馬爾地夫、斯里蘭卡、尼泊爾和巴基斯坦都是印度的鄰國，專家稱這些周邊國家債務日增，會讓印度的政治成本增加。

一帶一路先讓發展中國家建立良好的基礎建設，為生產率取得重大進展，但這項舉措恐怕會引發這些國家債務漏洞，並可能在國家經濟增長上受挫。

《中央社》報導，中國的策略很簡單，為欠缺發展的小國基礎設施提供高利率貸款，並取得項目股權，當小國無法償債時，中國便取得項目的所有權和土地，將土地用於對付印度的戰略用途。

以斯里蘭卡為例，2017年12月斯里蘭卡因償還不出開發漢班托塔港（Hambantota）的10億美元（約293億台幣）貸款，被迫租借港口給中國一間國有企業99年。