You're fired！川普還沒完 國安顧問恐成下個開除目標

2018-03-14 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在昨（13）日開除提勒森後（Rex Tillerson）不久，又再度放話要將與他意見不和的幕僚開除。外媒推測，可能的人選包含國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster），好讓川普周圍的幕僚，更符合他隨心所欲且民粹的作風。

根據《CNN》報導，白宮內部熟知此事的消息人士透露，在數個月前就傳出官位不保的麥馬斯特，很快就會下台。

川普在進入執政的第二年，亮眼的經濟表現一直拉抬政績，但「通俄門」案的調查與成員的道德瑕疵，卻不斷將焦點轉移，並讓表現失色。

一名知情人士透露，川普的外部顧問，目前也在討論替代白宮幕僚長凱利（John Kelly）的可能人選。但《CNN》指出，凱利被開除的機率，似乎比麥馬斯特來的小，因為川普昨日才在加州出席公開場合時稱讚凱利。

另有兩個消息來源指出，川普對於退伍軍人事務部部長舒爾金（David Shulkin），越來越不滿，並計畫將他撤換。另有一名消息人士也指稱，能源部長裴利（Rick Perry）可能會接任。

就在開除提勒森不久後，川普昨日在白宮草坪向記者說：「我就快達到我想要的內閣與其他事情。」一名資深的高階官員表示，川普內閣高層大地震，最快可能發生在本週。其他官員則表示還要較長一段時間，人事異動可能發生在未來2個月內。