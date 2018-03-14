科學家掃描始祖鳥化石 發現跟雉雞最相似

科學家發現生活在1.5憶年前、侏儸紀晚期的始祖鳥，既無法長時間飛行，也不會如現代猛禽般俯衝。（路透）

2018-03-14 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕科學家們最近用X光顯微掃描3塊始祖鳥化石，他們發現這種生活在1.5億年前、侏儸紀晚期的動物，既無法長時間飛行，也不會如現代猛禽般俯衝，可能與目前地球上雉雞較為相似。

國際科學家組成的團隊利用法國格勒諾勃（Grenoble）的歐洲同步輻射裝置（ESRF）進行最先進的顯微攝影，發現始祖鳥可能會利用短時間的低空飛行逃離當下發生的危險，當今的雉雞若遇見掠食者或是拿著槍的人類，也會採取相同策略。

研究團隊利用歐洲同步輻射裝置，將3個始祖鳥化石送進圓形隧道，使X光頻率加倍到比醫院用的醫療級X光強1000倍，此裝置能用來分析包括化石在內、不同物體的內部結構，團隊首席研究員丹尼斯（Dennis Voeten）指出，始祖鳥的骨壁厚度比起恐龍的薄上許多，看起來很像傳統的鳥骨頭。

丹尼斯說，「數據分析進一步闡明，始祖鳥的骸骨最接近現代雉雞，這種鳥類偶爾會利用飛行穿越障礙物或閃避掠食者，有別於猛禽飆升式的飛行，或是海鳥般的持久滑翔」，此次分析的始祖鳥化石樣本出土於德國南部，牠們生活在距今1.5億年前的侏儸紀晚期。