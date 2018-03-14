科學家掃描始祖鳥化石 發現跟雉雞最相似

科學家發現生活在1.5憶年前、侏儸紀晚期的始祖鳥，既無法長時間飛行，也不會如現代猛禽般俯衝。（路透）

2018-03-14 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕科學家們最近用X光顯微掃描3塊始祖鳥化石，他們發現這種生活在1.5億年前、侏儸紀晚期的動物，既無法長時間飛行，也不會如現代猛禽般俯衝，可能與目前地球上雉雞較為相似。

國際科學家組成的團隊利用法國格勒諾勃（Grenoble）的歐洲同步輻射裝置（ESRF）進行最先進的顯微攝影，發現始祖鳥可能會利用短時間的低空飛行逃離當下發生的危險，當今的雉雞若遇見掠食者或是拿著槍的人類，也會採取相同策略。

研究團隊利用歐洲同步輻射裝置，將3個始祖鳥化石送進圓形隧道，使X光頻率加倍到比醫院用的醫療級X光強1000倍，此裝置能用來分析包括化石在內、不同物體的內部結構，團隊首席研究員丹尼斯（Dennis Voeten）指出，始祖鳥的骨壁厚度比起恐龍的薄上許多，看起來很像傳統的鳥骨頭。

丹尼斯說，「數據分析進一步闡明，始祖鳥的骸骨最接近現代雉雞，這種鳥類偶爾會利用飛行穿越障礙物或閃避掠食者，有別於猛禽飆升式的飛行，或是海鳥般的持久滑翔」，此次分析的始祖鳥化石樣本出土於德國南部，牠們生活在距今1.5億年前的侏儸紀晚期。

  • 國際科學家組成的團隊利用法國格勒諾勃（Grenoble）的歐洲同步輻射裝置（ESRF），對始祖鳥化石進行最先進的顯微攝影。（路透）

    國際科學家組成的團隊利用法國格勒諾勃（Grenoble）的歐洲同步輻射裝置（ESRF），對始祖鳥化石進行最先進的顯微攝影。（路透）

  • 團隊首席研究員丹尼斯（Dennis Voeten）指出，始祖鳥的骨壁厚度比起恐龍的薄上許多，看起來很像傳統的鳥骨頭。（圖擷取自ESRF）

    團隊首席研究員丹尼斯（Dennis Voeten）指出，始祖鳥的骨壁厚度比起恐龍的薄上許多，看起來很像傳統的鳥骨頭。（圖擷取自ESRF）

  • 科學家發現始祖鳥可能會利用短時間的低空飛行遠離當下發生的危險，當今的雉雞若遇見掠食者或是拿著槍的人類，也會採取相同策略。（美聯社）

    科學家發現始祖鳥可能會利用短時間的低空飛行遠離當下發生的危險，當今的雉雞若遇見掠食者或是拿著槍的人類，也會採取相同策略。（美聯社）

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