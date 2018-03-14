悼念佛州槍擊案17死 全美學生動員「走出教室」17分鐘

美國國會大廈外的草坪上擺了7000雙童鞋，以紀念自2012年康州小學大屠殺事件後，所有「槍下童魂」。（路透）（記者羅綺攝）

2018-03-14 20:43

［編譯羅綺／綜合報導］上月14日，美國佛羅里達州道格拉斯中學發生槍擊案，造成17人死亡。至今滿一個月，為了向國會及各州政府施壓，今天上午10點（美國當地時間），全美各地學生發起一同走出教室17分鐘，悼念17名罹難者。

綜合媒體報導，「走出教室」活動受到各學區響應，同時並獲得美國公民自由聯盟（ACLU）等民權組織支持。今日全美的的「走出教室」活動估計將近3000起，包括上月事發的道格拉斯中學。

此外，昨（13）日美國國會大廈外的草坪也被擺滿了7000雙童鞋，以紀念自2012年康州小學大屠殺事件後，所有「槍下童魂」。這個活動是由非政府組織「全球民間行動」（AVAAZ）發起，過去兩週有來自世界各地的捐贈者，將一雙雙童鞋寄到美國響應該活動。各式各樣的童鞋在草坪上排開，有籃球鞋、溜冰鞋、芭雷舞鞋、雨靴、皮鞋...，一雙雙都曾經承載著夢想與希望，卻隨著槍響破碎。

AVAAZ活動總召格林柏格（Nell Greenberg）表示，這些鞋子本應該穿在孩子們的腳上，如今卻孤單地躺在這裡，「無所作為的代價就在這裡，這是我們無法接受的」。

據統計，美國每年約1300名18歲以下的孩童死於槍支暴力。