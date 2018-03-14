2018最快樂國家 芬蘭擠下挪威 台灣高居東亞第一

聯合國永續發展解決方案網路今日公布2018年世界快樂報告，台灣由去年的33名上升至26名，在東亞國家中排名最優。芬蘭則是擠下挪威奪冠，名列全球最快樂國家。圖為示意圖。（資料照）

2018-03-14 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國永續發展解決方案網路針對156國快樂水平進行評比，並於今日公布2018年世界快樂報告，台灣由去年的33名上升至26名，在東亞國家中排名最優。芬蘭則是擠下挪威奪冠，名列世界最快樂國家。

外媒報導指出，永續發展解決方案網路（Sustainable Development Solutions Network）發布的世界快樂報告（World Happiness Report）中，針對156國的平均餘命、社會支持及腐敗程度等因素進行快樂水平的評比。自2012年發布首份報告以來，北歐國家就獨占鰲頭，今年則是由芬蘭拿下冠軍，其次依序為挪威、丹麥、冰島、瑞士、荷蘭、加拿大、紐西蘭、瑞典及澳洲等國。

在東亞居首的則是排名第26的台灣，其他國家包含排在第34名的新加坡，第54名的日本，第57名的南韓，第76名的香港以及第86名中國。不同以往的是，今年的報告也對其中117國移民的快樂和福祉進行評比，該項目也由芬蘭奪得第1，台灣則名列第38。報告的共同編輯、英屬哥倫比亞大學經濟學榮譽教授赫利威（John Helliwell）表示，前10名國家在整體及移民快樂上都拿下最高分，顯示社會的快樂狀況似乎會蔓延。

至於倒數3名的國家都在非洲，分別是第156名的蒲隆地，第155名的中非共和國，第154名的南蘇丹。

世界快樂報告是聯合國為衡量快樂之可持續發展方案，於網路上出版的國際調查報告，報告中介紹了世界各國快樂和痛苦的成因以及國家政策所帶來的影響，多名經濟學、心理學、調查研究和國家統計等相關領域的頂尖學者，在報告中也說明了如何測定幸福，並且有效地利用在國家發展上。