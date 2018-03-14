防止消費者受害 Google封殺虛擬貨幣廣告

Google今（14）日宣布，將禁止在其廣告平台上出現虛擬貨幣及其他投機性金融產品的廣告。（法新社）

2018-03-14 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕搜尋引擎龍頭Google今（14）日宣布，將禁止在其廣告平台上出現虛擬貨幣及其他投機性金融產品的廣告。今年1月底，社群軟體臉書（Facebook）也發布了虛擬貨幣廣告禁令。

綜合外媒報導，Google表示，該公司已「更新了幾項政策，以處置諸如二元期權、虛擬貨幣、外匯市場和差價合約（CFD）等不受監管的或投機性的金融產品的廣告。」宣布將禁止「虛擬貨幣和相關內容」的廣告，包括虛擬貨幣交易所、錢包和交易建議。

這項新政策將在6月生效，涉及在其搜索和廣告展示網絡及YouTube平台上投放的所有廣告。至於可能對廣告收入造成多大影響，Google可持續廣告部分負責人史賓賽（Scott Spencer）並未發表評論。

史賓賽表示，這個決定的出發點，是為防止消費者受害。

Google去年表示，撤下了超過1.3億條駭客用於虛擬貨幣挖礦的廣告，這在他們的廣告平台的海量廣告中，只佔了很小一部份。

今年1月，臉書也採取了類似措施，禁止所有虛擬貨幣和ICO廣告。ICO是一種使用虛擬貨幣進行眾籌的機制。臉書認為，這些廣告中，有很多被用來誤導潛在客戶。