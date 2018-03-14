融雪釀災 克羅埃西亞嚴重土石流毀屋

13日克羅埃西亞中部地區，融雪引發土石流沖毀房屋意外，所幸無人傷亡。（美聯社）

2018-03-14 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕2月底超強寒流侵襲歐洲，造成歐洲各國紛紛降下大雪，交通一度中斷。近期歐洲巴爾幹半島國家，克羅埃西亞中部地區，當地時間13日，因為天氣回暖，導致大量積雪融化，引發土石流沖毀7棟房屋，有目擊者指「土石流不到幾分鐘的時間，家園就沒了」，所幸這起意外無人傷亡。

綜合外媒報導，克羅埃西亞中部小鎮科斯塔伊尼察（Hrvatska Kostajnica），當地村民大多住在山坡地，13日因為天氣回暖、積雪逐漸融化，引發土石鬆動、滑落，所幸當地村民緊急避難，無人員傷亡。

「土石滾落的速度，就像木頭裂開一樣迅速。」當地村民描述當時情況：「大家聽到聲音後紛紛逃難，不到幾分鐘的時間，家園就沒了。」有人邊哭邊說「當我看到山頭在滑動，我就知道大事不妙。」有人則是擔心飼養牲畜的安危。

報導提到，克羅埃西亞其他地區也傳出災情，當地因為融雪大量流入，引發烏納河（river Una）水位暴漲淹沒數10棟民宅。對此，總理普倫科維奇（Andrelen Plenkovic）已緊急召開安全會議，地方政府也調動消防和軍方聯合展開救援。