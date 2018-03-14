聯航又出包！將鬥牛犬塞行李艙害悶死

2018-03-14 17:28

［編譯羅綺／綜合報導］美國聯合航空（United Airlines）12日又出包，一班從休士頓飛往紐約的飛機上，空姐要求乘客將狗放進座位上方的置物箱，導致鬥牛犬活活被悶死。事後聯合航空表示，會對這起意外全權負責。

綜合媒體報導，一名母親帶著2名女兒及鬥牛犬上機，他們依照航空公司規定，將寵物犬裝在軟式的寵物袋中，並放置在前排座椅下方。然而空姐認為寵物袋會阻擋走到出入，要求乘客將狗放置座位上方的置物箱中。乘客拒絕，並指出袋中有隻鬥牛犬，但在空服員的堅持下，她不得已將寵物袋放到置物箱中，不料卻在降落後發現鬥牛犬窒息而死。

聯合航空澄清，他們從來沒有規定寵物要放進置物箱。而空姐則宣稱，不知道袋子裡面是狗，卻被另一名乘客打臉說謊，「我親耳聽到她要求把狗放到置物箱。」

有獸醫指出，法鬥犬鼻腔較短小，天生容易呼吸不良，而艙頂置物箱雖不是真空，但空氣不流通，很有可能導致法鬥犬窒息死亡。

對此聯航發表聲明，稱該空服員是因為寵物袋阻礙通道，因此要求飼主將狗放進艙頂置物箱。「這是一起永遠不該發生的悲劇，寵物絕不應該被放在客艙頂置物箱內。我們將對此事將全權負責，並對該家庭致以最深的慰問，我們承諾將對他們予以補償和協助。我們將對此事進行徹底調查，並杜絕類似事件再次發生」。聯航表示已經將機票費用和寵物搭機費用全數退還。