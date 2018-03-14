不爽國際刑事法院審查 杜特蒂宣布退出羅馬規約

2018-03-14 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）正在調審查菲律賓的毒品戰爭是否涉及「違反人道罪」。總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）不爽調查行動，今（14）日宣布，菲國將退出《羅馬規約》（Rome Statute）。

綜合外媒報導，杜特蒂今日表示，「作為菲律賓總統，我宣布，菲律賓正式撤回對羅馬規約的批准，並立即生效。」他指出，ICC被當作「反菲律賓的政治工具」，ICC的審查「違反了正當程序和無罪推定原則」。

杜特蒂還譴責聯合國官員對他進行「毫無根據、前所未見且無恥」的攻擊。杜特蒂稱，他任內的行為不涉及種族滅絕、戰爭罪或違反人道罪，而是合法的警察行動之下的結果，在這過程中「發生的死亡事件不涉殺人意圖」。

ICC上月對杜特蒂是否在毒品戰爭中「違反人權罪」一事展開初步審查，以確定ICC有無司法管轄權，以及菲律賓是否曾發生違反人道罪。他原先答應出庭親自辯護，但本月初一改說辭，更嗆聲ICC等「100萬年」都不會有起訴他的司法管轄權。

《羅馬規約》又稱為《國際刑事法院羅馬規約》，ICC正是依此規約而建立的。該規約於2002年7月1日生效，締約國有109個，另有39個國家已經簽署但尚未批准此規約。