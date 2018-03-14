民主黨2020大選沒贏會怎樣？ 紐西蘭外交官：我們都會死！

美媒《國會山報》（The Hill）稱前總統參選人桑德斯再戰2020總統大選「會大勝」。駐美紐西蘭外交官貝瑞斯福（Caroline Beresford）則表示「不可能」。（法新社）

2018-03-14 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體稱，民主黨前總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）和麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）搭檔參選2020年正副總統將會「大勝」，但有紐西蘭駐美外交官在推特上表示「並不會」，稱民主黨人若不「搞好自己的狗屎爛事，我們都會死」。

《衛報》（The Guardian）報導，駐美紐西蘭外交官貝瑞斯福（Caroline Beresford）日前在推特發文，回應美國《國會山報》（The Hill）9日刊出一篇建議民主黨2020年，推桑德斯和華倫競選正副總統的文章，該文的標題為〈桑德斯和華倫能大勝2020年〉。貝瑞斯福表示，「並不會。請把你們（民主黨）的狗屎爛事搞好（get your shit together），否則我們都會死」，並在另一篇推文寫道「他們什麼都沒學到」。貝瑞斯福的推文現已刪除。

紐西蘭外交和貿易部發言人表示，他們已得知貝瑞斯福的推文，並稱「我們不認可推文的內容或語氣...在使用社群媒體的準則上，和工作人員發表公眾意見上，我們希望能保持政治中立，和謹慎表達個人意見」。

貝瑞斯福事後承認，他確實發了那些推文，並稱「我很快就發現我的發言不適當，所以我刪了它們」。現任美國總統川普，則在10號發表了他競選2020年總統大選的口號：「讓美國繼續偉大」（Keep America Great！）。