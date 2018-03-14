是榮耀還是枷鎖？ 這些名廚都因扛不住米其林星星自殺

世界各地廚界好手都對米其林之星趨之若鶩，但隨著榮耀帶來的各種壓力，讓不少廚師扛不住選擇結束自己的生命。（圖擷自米其林餐廳指南官網）

2018-03-14 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為餐飲界聖經的「米其林指南」（Le Guide Michelin），讓許多名廚及餐廳以奪得米其林星星為奮鬥目標，今（14）日，台北米其林指南奪星20家餐廳出爐，引發廣大討論，但多年來，不乏有奪星名廚自殺身亡，「聖經指南」讓不少發光發熱的廚師徹底崩潰，因此近年來，餐飲界開始「退還」這份榮耀，希望能回歸初衷。

綜合外媒報導，世界首屈一指的米其林三星名廚班諾．維奧里耶（Benoît Violier）在2016年1月底，在家飲彈自盡，震驚業界。而在前一年他與妻子所經營的「克里西耶市政府餐廳」（Restaurant de l’Hotel de Ville Crissier），被法國官方美食評鑑《名單》（LA LISTE）評為「全球最佳餐廳」首獎，居全球48國上千家餐廳之首，一代名廚卻因扛不住星星壓力而自殺，讓人不勝唏噓。

無獨有偶，法國已故名廚貝納．羅梭（Bernard Loiseau）2003年即疑似過度擔憂餐廳會在評鑑中被「降星」，壓力過大決定自我了斷。

自米其林1931年確立三星評鑑制度後，世界各地不少知名廚師因為扛不住星星的重量，最後決定歇業，而米其林官網針對星評的描述為：「廚師夢寐以求的米其林星，摘下星星可以改變餐廳的命運」。但這命運，透過不少已故名廚證實不是只往好的方面走，因此餐飲界近年來，開始要求「退還星星」。

法國南部Le Suquet餐廳，連續18年獲得「米其林」最高榮譽3星肯定，但餐廳經營者兼廚師的46歲名廚布拉斯（Sébastien Bras）因不想再承受評鑑壓力，去年9月主動要求美食指南「米其林」將他的餐廳從指南除名，今年1月30日獲准，是第一家被允許「退榜」的餐廳。

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