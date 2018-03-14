兩會期間五道口餐廳設限 他爆北京酒吧「外國臉免費...」

中國北京傳出為維護「兩會」 期間安全，禁止大批外國人出入「五道口」地區的餐廳和酒吧。圖為北京人民大會堂外的安全人員。（彭博）

2018-03-14 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京傳出為維護「兩會」 期間安全，禁止大批外國人出入許多大學所在地「五道口」地區的餐廳和酒吧。有PTT「創世神」稱號、臺灣AI實驗室創始人杜奕瑾對此表示，自己曾與微軟的同事去過五道口的酒吧，卻遭中國人「種族歧視」對待，但外國人可以免費進入酒吧！

中國北京傳出在「兩會」期間，管制有大批外國留學生聚集的「五道口」，當地店家表示，他們被警方告知「在3月22日前，每週5和週6晚上，店中最多只能有10名外國人」，並且警方會定期檢查。店家稱，如果不遵守規定，「我們會被勒令停業」。

微軟公司人工智慧（AI）部門亞太區研究總監、臺灣AI實驗室創始人杜奕瑾，今在臉書上貼文回憶自己曾與微軟的同事去過五道口的酒吧。杜奕瑾說，五道口「是北京大學與清華大學的學生聚集地，一向象徵年輕人思維交流地」。但杜奕瑾稱，「北京是有種族歧視的」，並說在五道口的酒吧，「同事外國人面孔的可以免費進入，我要收入場費100」。而在北京市西區的後海，「外國面孔的一個紀念品賣300，我幫忙問賣我30」。

網友則表示：「台灣人算外國人嗎？」、「我記得他們外國人以前就不能聚集了 （30人以上）」、「在一年一度人大會做聚眾管控，這不意外啊！」、「中國現在很努力地在趕走外資和外國人」、「所以外國旅遊團晚上出去吃個飯會被帶回公安局？」。