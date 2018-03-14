霍金後的下一位天才 網推這人「成就橫跨雙領域」

美籍猶太裔的數學、物理學家維騰（Edward Witten），大學主修的是歷史學，最終卻在數學與物理雙領域取得極大成功。（圖擷取自YouTube）

2018-03-14 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為是偉大物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）後，最傑出的英國天體物理學家霍金（Stephen Hawking）今天在劍橋家中辭世，享壽76歲，隨著他去世的消息傳出，不少人紛紛討論下一位不世出的超級天才將會是誰。

對此，不少網友不約而同地推舉美國普林斯頓高等研究院教授，美籍猶太裔的數學、物理學家維騰（Edward Witten），指他在物理學及數學界的成就無與倫比，常被外界視為愛因斯坦的後繼者之一。

現年66歲的維騰現任職於普林斯頓高等研究院，他在求學階段先是取得「歷史學」學士學位，接著轉赴普林斯頓大學應用數學所攻讀博士學位，最終在1990年獲國際數學聯盟授予菲爾茲獎，此為數學界的最高榮譽，相當於數學界的諾貝爾獎。

此外，維騰同時也是一名傑出的物理學家，對理論物理學做出廣泛的貢獻，同時也促進大量的數學進展。出版超過350部著作的他，在量子場論、弦理論、拓樸與幾何形狀等相關領域均有傲人成就，被廣泛認為是20、21世紀最重要的理論物理學家之一。