「失敗者才吹噓智商！」 霍金9大金句藏有大智慧

2018-03-14 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為是偉大物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）後，最傑出的英國天體物理學家霍金（Stephen Hawking）今天在劍橋家中辭世，享壽76歲。霍金畢生貢獻令人稱頌，其過人的智商及蘊含高智慧的談話也讓世人津津樂道，網站《TOPick》就曾引述《赫芬頓郵報》來分享霍金藏有大智慧的9大金句。

1.談自己疾病「肌萎縮性側索硬化症」（俗稱漸凍症），霍金表示，「21歲時，我已近乎絕望。但其後所得都是額外恩賜」。

2.談自己的智商（160），霍金表示，「我對分數高低沒有概念，所有吹噓自己智商的人都是失敗者」。

3.談自己的名氣，霍金表示，「擁有名氣有一個壞處，就是無論我到世界哪一個角落，都有人認得我；對於我來說，只有戴墨鏡與假髮是不夠的，輪椅讓我無處可逃」。

4.談關於談安樂死，霍金表示，「若人想結束自己生命，當然有權付諸行動，但我認為是大錯特錯；生命也許不美好，但總有一些可做的事及獲得成功的機會，活著就有希望」。

5.談人類，霍金表示，「我們是一顆小行星中的一種高級猴子而已。但我們能理解宇宙，這讓我們變得不一樣」。

6.談宇宙是否存在，霍金表示，「若能找到這問題的答案，那就是人類的最後勝利，因為到時我們就可得知上帝在想什麼」。

7.談自己書籍的暢銷程度，霍金表示，「我希望機場裡的書店也賣我的書」。

8.談不明飛行物體（UFO），霍金表示，「我不把這報告當一回事。為什麼它們只在好此道者和奇怪的人面前出現呢？」

9.談黑洞，霍金表示，「愛因斯坦所說『上帝不玩擲骰子遊戲』是錯的，因為黑洞的研究顯示，上帝不只擲骰子，有時會把骰子擲到人類看不到的地方，困惑著我們」。